LDz Cargo удалось сохранить лидерство в транспортной отрасли несмотря на падение оборота на 17,2% - до 275,526 млн евро. Второе место по-прежнему занимает латвийская национальная авиакомпания airBaltic, оборот которой в прошлом году вырос на 6% до 249,576 млн евро.

В первую тройку удалось войти автодилеру Moller Baltic Import (215,571 млн евро), на четвертом месте LDz (192,572 млн евро). Оборот Moller Baltic Import в прошлом году вырос на 11,3%, LDz - уменьшился на 11,2%.

На пятом месте топ-10 транспортной отрасли - автоперевозчик Kreiss, оборот которого составил 155,596 млн евро, что на 18,6% больше.

В топ-10 крупнейших предприятий отрасли вошли также Rīgas satiksme (154,068 млн евро), авиакомпания Smartlynx Airlines (100,486 млн евро), стивидор Skonto metаls (96,481 млн евро), авиатранспортная компания PrimeraAir Nordic (89,395 млн евро) и предприятие по оптовой торговле запчастями Inter Cars Latvija (76,02 млн евро).