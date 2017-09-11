За восемь месяцев 2017 года в латвийских портах было перевалено 43,059 млн тонн грузов - на 4,8% больше, чем за за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения. В то же время объем грузоперевозок по железной дороге за первые восемь месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года сократился на 0,7% - до 30,372 млн тонн.

Больше всего за восемь месяцев в портах перевалено сыпучих грузов - 23,055 (+16,3%), в том числе 12,97 млн тонн угля (+30,3%), 1,917 млн тонн химических сыпучих грузов (-11,5%), 973,9 тыс. тонн (+14,4%) древесной щепы.

Наливных грузов за восемь месяцев перевалено 12,385 млн тонн (-13,3%), в том числе нефтепродуктов - 11,849 млн тонн (-13,7%), сырой нефти - 26,2 тыс. тонн (-28%).

Генеральных грузов за восемь месяцев перевалено 7,618 млн тонн (+8,9%), в том числе грузов в контейнерах - 2,973 млн тонн (+14%), древесины - 2,247 млн тонн (-2%), грузов "roll on/roll off" - 2,063 млн тонн (+13,3%).

Лидером по перевалке грузов был Рижский порт, переваливший за восемь месяцев 22,711 млн тонн (-4,9%). Грузооборот Вентспилсского порта составил 15,064 млн тонн (+17,2%), Лиепайского - 4,17 млн тонн (+24,4%).

Среди малых портов больше всего грузов за восемь месяцев перевалено в Скултском порту - 599,5 тыс. тонн (+27,8%), далее по грузообороту следуют Мерсрагсский порт с 295,6 тыс. тонн (-9,4%) и Салацгривский порт с 175,8 тыс. тонн (-12,3%).

Всего в малых портах за восемь месяцев 2017 года перевалено 1,111 млн тонн грузов - на 7,8% больше, чем в прошлом году.

Между тем железнодорожные международные грузоперевозки составили 29,388 млн тонн - на 0,9% меньше, а внутренние - 984,1 тыс. тонн, на 4,6% больше.

Транзитные грузоперевозки составили 27,1 млн тонн - на 3,6% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года, объем импортных грузов составил 2,056 млн тонн, что на 24% меньше, а экспортных - 231,7 тыс. тонн, что в 3,4 раза меньше.

Железнодорожные транзитные грузоперевозки через порты за восемь месяцев составили 24,854 млн тонн - на 0,9% меньше, чем годом ранее, сухопутный транзит через территорию Латвии - 2,246 млн тонн, в 2,1 раза больше.