В Министерстве сообщения сегодня, 12 апреля, подписанием протокола о более тесном сотрудничестве двух стран в области транспорта, транзита, логистики и авиасообщения закончилось заседание транспортной рабочей группы латвийско-киргизской общей комиссии, сообщили агентству LЕТА в министерстве.

Протокол подписали руководители делегаций Латвии и Киргизии - заместитель госсекретаря Минсообщения Улдис Рейманис и замминистра транспорта и дорог Киргизии Гульмира Абдралиева.

Во время заседания стороны поделились друг с другом последними достижениями в развитии транспортной инфраструктуры и реализуемых проектах, обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества.

Латвийская сторона сообщила о развитии евразийского транспортного коридора и о возможностях, которые открывает развитие контейнерных перевозок между двумя странами, предложила Киргизии использовать преимущества латвийских портов и специальных экономических зон.

"Латвия и Киргизия подтвердили заинтересованность в заключении договора о воздушном сообщении. Киргизская сторона высоко оценила возможность ознакомиться с работой латвийских структур отрасли авиасообщения и выразила заинтересованность в сотрудничестве с Латвией в сфере повышения квалификации диспетчеров управления воздушным сообщением и подготовки других специалистов отрасли", - сообщили в Минсообщения.

Стороны отметили потенциал сотрудничества в сфере транзита, авто- и авиасообщения.