Нерешительность может оказаться роковой для проекта электрификации железной дороги стоимостью 519 млн евро, потому что Латвия рискует потерять 347 млн евро софинансирования ЕС, пишет газета Dienas Bizness.

Вице-президент ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Айвар Стракшас говорит, что именно проект электрификации железной дороги является "жизненно важным для будущего генерирующей около миллиарда евро в год транзитной отрасли". Речь идет о конкуренции между Латвией и Литвой за белорусские грузы - пойдут ли они в Клайпеду или Ригу. Грузовладельцы по всему миру также все чаще требуют более "зеленые" транспортные коридоры.

Так, руководитель одной из крупнейших в мире логистических компаний DHL Global Forwarding в Китае Стив Янг подчеркивает: "Мы будем работать только с партнерами и субподрядчиками, которые соответствуют нашим требованиям "зеленого" коридора GoGree. Это способ, как мы к 2050 году намерены достичь нулевых выбросов".

LDz в этом году подписало договор о сотрудничестве с DHL Global Forwarding, и проект электрификации может иметь решающее значение для работы с этим лидером глобальной логистики.