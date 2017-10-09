Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Lietuvos gelezinkeliai на 28 млн евро за ограничение конкуренции в результате разбора железнодорожной ветки в латвийскую Реньге. Это решение ЕК еще может быть обжаловано в суде.

Как сообщил агентству LЕТА представитель LDz Марис Озолс, предприятие еще оценивает ситуацию и подсчитывает убытки, причиненные этим шагом литовской стороны.

Представитель управления Рижского свободного порта Лиене Озола тоже сказала агентству LЕТА, что ситуацию еще необходимо оценить, но порт не исключает возможности обратиться в суд с требованием компенсации убытков.

Как сообщалось, накануне объявления санкций для Lietuvos gelezinkeliai за ограничение конкуренции в результате демонтажа в 2008 году рельсовых путей на участке от литовского Мажейкяй до латвийского Реньге Латвия вручила Литве ноту с требованием восстановить эти пути для обеспечения грузоперевозок на этом участке.