Международный аэропорт "Рига" продолжает переговоры с ирландской малобюджетной авиакомпанией Ryanair об открытии ее базы в аэропорту. Об этом сегодня в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" сообщила председатель правления Рижского аэропорта Илона Лице.

На вопрос, хочет ли Ryanair добиться для себя более выгодных условий по сравнению с другими авиакомпаниями, Лице конкретно не ответила. Новый договор об оказании наземных услуг с Ryanair заключен два года назад, и исторические ошибки исправлены, добавила она.

"Это хороший, выгодный коммерческий договор на честных условиях. Посмотрим - переговоры вполне обнадеживающие. Мы больше не являемся аэропортом низких расходов", - сказала Лице.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него выполняются полеты в 60 с лишним, в летний - 80 с лишним пунктов назначения, обеспечиваемые 20 авикомпаниями.