Прошло уже три месяца с того момента, как на Рижскую центральную станцию прибыл грузовой поезд из Китая. Для Министерства сообщения и Latvijas dzelzceļš (LDz) это было настоящим праздником. И тогда же появились разговоры о том, что вот-вот придет и второй поезд. Но представители отрасли уже в который раз отодвигают сроки его прибытия, сообщает Русское вещание LTV7.

Во время встречи тестового поезда Йиву - Рига на центральной станции 5 ноября прошлого года глава Минсообщения Улдис Аугулис говорил: "Если есть первый — должен быть и второй!". И второй состав с китайскими и не только товарами действительно обещали. Но он не пришел. В начале января в LDz сказали, что помешали долгие зимние праздники в России. И до конца января второй поезд будет. Сегодня 6 февраля и никаких китайских поездов в Риге больше не было.

"То, что планируется сейчас — это может быть февраль. Поезд из Нингмо через нас в Гамбург. Сейчас в Китае был новый год и всё только начинает работать. Точной даты нет. Все зависит не только от Латвии, но и от Китая и других стран", - заявил Аугулис.

Отметим, что несмотря на все праздники 18 января целый состав китайских грузов пришел в Лондон, но не в Ригу. Вообще же, по официальным данным, за прошлый год по латвийской железной дороге было перевезено на 14% меньше грузов, чем годом ранее. И китайские грузы могли бы улучшить ситуацию.

А пока на рижской станции ждут второй состав из Китая, LDz уже смотрит в сторону Индии. Однако откуда бы не шли составы — ключевой вопрос - а есть ли что в них грузить? Понятно, что десятки вагонов не могут осесть в одной Латвии. И состав, прошедший много тысяч километров, разгружают и отправляют груз заказчикам в соседние страны. И с этой точки зрения Латвия не самый выгодный конечный пункт, считает эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс. Особенно, когда чуть восточнее, в Беларуси, строится большой сортировочный центр для грузов из Азии.

"Все-таки нужно смотреть на карту — где и куда идут основные потоки грузов. И почему необходимо пускать их через Латвию — я не вижу", - отмечает он. По мнению эксперта, прямые восточные экспрессы в Латвию или через Латвию могут так и остаться на уровне тестовых поездов. Тем более что в обратном направлении - в Китай контейнеры идут в лучшем случае полупустыми, что делает проект еще менее рентабельным. В LDz говорят - они работают над поиском грузов, но деталей не раскрывают.