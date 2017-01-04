Прошло два месяца с тех пор, как на Рижский центральный вокзал под аккомпанемент оркестра и радостных речей из Китая прибыл "Восточный экспресс".

Поезд Йиву - Рига привёз тогда в Латвию 40 контейнеров с грузами. А должностные лица сообщили, что в Китае отправки ожидают ещё 4 сотни контейнеров — на 10 поездов хватит. И до начала 2017 года часть из них точно прибудет в Ригу. Но не доехал ни один, сообщает Русское вещание LTV7.

В предприятии VAS Latvijas dzelzcelš ситуацию объясняют просто: планы по поездам были, но… зимние праздники в России помешали. Партнёр проекта, компания "Трансконтейнер" — российская, а там в канун Нового года и сразу после — работать не любят. Так говорят на латвийской железной дороге. На следующую неделю запланирована встреча с китайской стороной, и новый поезд прибудет, но - в конце января.

"Мы планируем тестировать несколько маршрутов. Через Забайкальск мы уже испробовали. Сейчас будем пробовать через Находку, через Урумчи. Китайские партнёры ещё ищут возможности транспортировки грузов в самом Китае. И в зависимости от того, кто будет конечным получателем грузов — будет искать маршруты", - сообщил представитель LDz Марис Озолс.

Одна из особенностей контейнерного поезда - на любом из этапов пути из Китая в Ригу к нему можно прицепить ещё вагоны, да и отцепить тоже — в любом городе по дороге. Но куда важнее, чтобы обратно в Китай поезд не шёл пустым, говорят эксперты в отрасли грузоперевозок. Гонять пустые контейнеры на расстояние в 11 тысяч километров — слишком дорогое удовольствие. А что Рига может предложить Китаю? Ответа на этот вопрос у профессионалов до сих пор нет.

"Если поезд пойдёт пустой — говорить о конкурентоспособном предложении мы не можем. Надо говорить со Скандинавией, понять, что они могут предложить. Какой груз мы можем отправить в Китай? Я не слышала, чтобы были какие-то разговоры", - объяснилa глава Балтийской ассоциации транспорта и логистики Инга Антане.

Переговоры ведутся, отмечают в Latvijas dzelzcelš. В первую очередь с местным бизнесом. Надежды на транзитные грузы тоже возлагают, но напоминают, что Китайский экспресс — лишь одно из направлений. Развивать планируют и существующие маршруты: поезд Baltika-Transit, составы из Узбекистана и Туркменистана. Также в планах - продлить эстонско-украинский поезд "Зубр" до Турции.