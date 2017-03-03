Очередной китайский грузовой поезд, или даже сразу два могут дойти до Латвии в марте — таковы прогнозы предприятия LDz Loģistika. Представители транспортной отрасли Латвии уже три раза переносили сроки прибытия Китайского экспресса. Но, говорят — на этот раз все получится, сообщает Русское вещание LTV7.

Состав из 40 контейнеров пришел на Рижский вокзал в начале ноября прошлого года. Следующий обещали до конца года, но к началу января новых составов не было.

"Мы планируем тестировать несколько маршрутов. Через Забайкальск уже испробовали. Сейчас будем пробовать через Находку, через Урумчи", - говорит представитель Latvijas dzelzceļš Марис Озолс.

В Latvijas dzelzceļš тогда говорили — зимние праздники в России немного сдвинули сроки и к концу января новый состав прибудет, но опять что-то пошло не так. Январь кончился, глава Минсообщения Улдис Аугулис заявил — поезд когда будет, тогда будет.

Уже начало марта, а поездов все нет. На предприятии LDz Loģistika, которое отвечает за грузоперевозки по железной дороге, журналистам Русского вещания LTV7 заявили - китайские контейнеры в Латвию идут, но, правда, не единым составом, а разными поездами. Но и "восточный экспресс" все еще будет.

"В связи с тем, что у нас будут грузы другого уровня — компьютерные запчасти, всякие гаджеты - поезд еще комплектуется. Очень тщательно оформляются все документы, потому что ему нужна будет дополнительная охрана по России. Мы над этим работаем. И поезд будет в марте. А может, и два поезда", - говорит председатель правления LDz Loģistika Вернерс Лусис.

Отметим, что в Китае в марте никаких праздничных выходных не предвидится, а вот Россия отдыхает 8 марта. Несмотря на это в Latvijas dzelzceļš уверены — торжественная встреча второго китайского поезда будет в марте. А до конца года обещают поезд и из Индии. Если в Иране, на пути следования поезда, успеют достроить железную дорогу.