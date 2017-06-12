"Одним из потенциальных решений было следующим: расходы на инфраструктуру, которые у нас составляют две трети от всего оборота, могли бы выделяться напрямую Latvijas dzelzceļš, минуя Автотранспортную дирекцию", - пояснил Лубанс. Однако, по его словам, это могло привести к тому, что общественные деньги, которые сейчас получает Pasažieru vilciens, в отчетах были бы показаны на балансе Latvijas dzelzceļš, и это привело бы к тому, что LDz пришлось бы внести в служебный классификатор (сейчас компания в нем не числится).
В итоге образовалась бы ситуация, что Latvijas dzelzceļš как служебный субьект оказал бы намного большее влияние на дефицит госбюджета, что нежелательно. "Для покупки электропоездов у нас запланированы займы - их можно взять в банках Европы. Это не приведет к тратам бюджета", - пояснил Лубанс.
В апреле этого года Кабинет министров принял к сведению информацию о том, что в случае, если закупка новых поездов будет реализована в запланированном виде, ее влияние на бюджетный баланс государственного управления в 2019 году составит 19,2 млн евро, а в 2020 году - 63,9 млн евро, в результате чего в 2020 году почти вдвое уменьшится финансирование для новых политических инициатив.
Как сообщалось, Pasažieru vilciens в прошлом году объявило конкурс на закупку 32 пригородных пассажирских электропоездов на 400-450 мест каждый. Победитель конкурса должен будет также обеспечить необходимое для содержания поездов оборудование и провести обучение работников по их эксплуатации и техническому обслуживанию.
Заявки на конкурс подали пять претендентов - испанская компания Patentes Talgo S. L(Talgo), дочернее предприятие швейцарской компании Stadler в Польше Stadler Polska Sp. z o.o., совместное предприятие Siemens AG и Sinara Group в России "Уральские локомотивы", испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. и чешское предприятие "Шкода вагонка". Все претенденты квалифицировались для второго тура конкурса, но он пока не объявлен.