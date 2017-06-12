Для закупки новых электропоездов для компании Pasažieru vilciens деньги из госбюджета не потребуются, однако проявится статистическое влияния на баланс государственной казны. Как сообщает LETA, об этом заявил глава правления Pasažieru vilciens Андрис Лубанс.

"Одним из потенциальных решений было следующим: расходы на инфраструктуру, которые у нас составляют две трети от всего оборота, могли бы выделяться напрямую Latvijas dzelzceļš, минуя Автотранспортную дирекцию", - пояснил Лубанс. Однако, по его словам, это могло привести к тому, что общественные деньги, которые сейчас получает Pasažieru vilciens, в отчетах были бы показаны на балансе Latvijas dzelzceļš, и это привело бы к тому, что LDz пришлось бы внести в служебный классификатор (сейчас компания в нем не числится).

В итоге образовалась бы ситуация, что Latvijas dzelzceļš как служебный субьект оказал бы намного большее влияние на дефицит госбюджета, что нежелательно. "Для покупки электропоездов у нас запланированы займы - их можно взять в банках Европы. Это не приведет к тратам бюджета", - пояснил Лубанс.

В апреле этого года Кабинет министров принял к сведению информацию о том, что в случае, если закупка новых поездов будет реализована в запланированном виде, ее влияние на бюджетный баланс государственного управления в 2019 году составит 19,2 млн евро, а в 2020 году - 63,9 млн евро, в результате чего в 2020 году почти вдвое уменьшится финансирование для новых политических инициатив.

Как сообщалось, Pasažieru vilciens в прошлом году объявило конкурс на закупку 32 пригородных пассажирских электропоездов на 400-450 мест каждый. Победитель конкурса должен будет также обеспечить необходимое для содержания поездов оборудование и провести обучение работников по их эксплуатации и техническому обслуживанию.

Заявки на конкурс подали пять претендентов - испанская компания Patentes Talgo S. L(Talgo), дочернее предприятие швейцарской компании Stadler в Польше Stadler Polska Sp. z o.o., совместное предприятие Siemens AG и Sinara Group в России "Уральские локомотивы", испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S. A. и чешское предприятие "Шкода вагонка". Все претенденты квалифицировались для второго тура конкурса, но он пока не объявлен.