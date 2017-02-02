В прошлом году был увеличен основной капитал airBaltic и в настоящее время финансовая ситуация авиакомпании очень стабильная. "Сейчас лучшее время для поиска стратегического инвестора, поскольку завершена реструктуризация компании и финансовая ситуация является стабильной", - сказал Гаусс.

Гаусс отказался обсуждать потенциальных инвесторов, сказав, что лучшим партнером для airBaltic будет крупная авиакомпания. Потенциальные стратегические инвесторы могут стать известны в ноябре этого года. К поиску инвестора привлечен международный финансовый консультант Lazard Freres.

Зачем увеличили основной капитал airBaltic?

Как уже ранее писал портал DELFI, цель увеличения акционерного капитала - укрепление позиций airBaltic, чтобы авиакомпания могла обновить свой флот и успешно реализовать бизнес-план Horizon-2021.

2 мая прошлого года на собрании акционеров airBaltic было одобрено увеличение капитала на 131 152 036 акций при номинальной стоимости одной акции 1 евро. В результате акционерный капитал airBaltic вырос до 256,473 млн евро (256 472 824 акций).

После увеличения капитала латвийскому государству принадлежат 80% акций airBaltic, а новому инвестору ООО Aircraft Leasing 1, которое полностью принадлежит частному инвестору Ральфу-Дитеру Монтагу-Гирмесу, принадлежат около 20%.

Какой инвестор уже привлечен?

В начале февраля прошлого года был подписан договор между правительством Латвии и немецким инвестором Ральфом-Дитером Монтаг-Гирмесом. Соглашение предусматривает новые финансовые вложения в латвийскую авиакомпанию в размере 132 млн евро.

Средства хотели направить на модернизацию парка самолетов и реализации бизнес-плана Horizon 2021. Иными словами, было решено не арендовать самолеты, а покупать новые, пояснил тогда позицию правительства государственный секретарь Министерства сообщения Каспарс Озолиньш.

В ноябре 2015 года Кабинет министров Латвии одобрил решение о продаже 20% капитала airBaltic за 52 миллиона евро, а также принял решение финансировании компании в размере 80 миллионов евро. Решение о финансировании и увеличении капитала airBaltic 3 декабря 2015 года было утверждено Сеймом.

Заметим, что в СМИ было высказаны подозрения о том, что Ральф Дитер Монтаг-Гирмес все-таки не является истинным инвестором. Газета Dienas bizness со ссылкой на информацию от нескольких источников сообщала, что при привлечении инвестора для airBaltic и покупке новых самолетов для авиакомпании могли быть использованы различные "схемы".

По информации газеты, у Монтага-Гирмеса никогда не было собственных денег и в момент инвестирования в airBaltic собственных средств у него тоже не было. Но в конце марта прошлого года, согласно официальным сообщениям, немецкий инвестор вложил 52 млн евро. Источники газеты допускают, что вряд ли у Монтага-Гирмеса внезапно появились такие деньги, поэтому, скорее всего, он нашел другого реального инвестора, для которого выступил своеобразной "вывеской".

Что такое план Horizon-2021?

Бизнес-плана Horizon 2021 – стратегия развития на ближайшие пять лет, укрепление позиция на Балтийском рынке, в том числе открытие новых направлений не только из Риги, но и из Вильнюса и Таллина.

В рамках плана авиакомпания намерена увеличить штат сотрудников на 1000 человек, приобрести 20 совершенно новых самолетов Bombardier CS300 (первые два самолета уже получены).

В будущем флот авиакомпании должен полностью состоять из самолетов Bombardier, чтобы улучшить соединений между Балтийским регионом, Западной Европой и Востоком.