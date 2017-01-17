Для перевозчиков этот проект означает более большие составы и более быструю доставку грузов. Сэкономленные 15 млн евро в год можно будет направить на развитие бизнеса.

"Этот проект позволит нашему транспортному коридору стать конкурентоспособным", - заметил Аугулис.

По его словам, от реализации проекта выиграют также потребители электроэнергии, так как появится новый мощный потребитель, а, значит, выровняется обязательный закупочный компонент (OIK) в платежах.

Напомним, что сегодня, 17 января, правительство на закрытом заседании рассмотрит проект электрификации сети железных дорог. Но, по мнению премьер-министр Марис Кучинскис, проект нельзя реализовать за счет государственного бюджета.

По словам главы правительства, коалиция поддерживает проект. Его реализацию хотят начать с рижского направления, а не вентспилского, как это первоначально планировалось. Дальнейший процесс зависит от того, удастся ли осуществить проект без государственного финансирования.

По словам Кучинскис, проект электрификации очень важен в контексте Rail Baltica. Хотя в латвийском транзитном коридоре ожидается падение грузооборота, электрификация железной дороги может дать новые перспективы.

Ранее на вопрос о финансировании проекта Аугулис ответил, что один из вариантов - увеличение основного капитала Latvijas Dzelzceļš, например, за счет собственности, чтобы далее компания могла заимствовать средства.

В августе или сентябре заявку на проект следовало бы подать в Еврокомиссию. С 2014 по 2020 год Латвии на него доступно финансирование из Фонда сплочения в размере 347 млн евро.