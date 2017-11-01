По его словам, потенциального инвестора уже второй год подыскивает международная консалтинговая компания Lazard Freres. Сейчас идёт оценка предложений трёх кандидатов, Решение правительство должно принять до конца текущего года.

Предложения претендентов хорошие и интересные, они выгодны как для общества в целом, так и для развития народного хозяйства, пояснил министр.

Впрочем, Аугулис не стал уточнять страны происхождения капитала инвесторов, лишь заметив, что потенциальные покупатели - со всего мира.

Для правительства по-прежнему главным критерием при выборе инвестора является желание и далее развивать airBaltic, сохранив базу в Рижском аэропорту, а также расширение сети полётов и флота.

Впрочем, спешить с продажей airBaltic правительство не намерено, если предложения потенциальных покупателей окажутся неприемлемыми, поиски инвестора продолжатся.