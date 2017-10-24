Отношения между Беларусью и Россией в энергетической сфере то и дело омрачаются скандалами и демаршами. В последние годы не раз вспыхивали "нефтяные" и "газовые" войны, когда стороны не сходились в цене на российские энергоносители, поставляемые Минску. В данный момент новым поводом для конфликта способен стать вопрос транзита нефтепродуктов, произведенных на белорусских НПЗ из российского сырья: Москва хочет перенаправить его из балтийских портов в свои. По мнению опрошенных DW экспертов, Беларусь на этом может потерять миллионы долларов.

Не первая попытка поменять логистику

Как напоминает экономический обозреватель Татьяна Маненок, нынешняя попытка Москвы перенаправить экспорт полученных в Беларуси из российского сырья нефтепродуктов в порты РФ вместо балтийских не первая. Несколько лет назад даже рассматривался почти невероятный проект строительства нефтепровода из РБ в российскую Усть-Лугу.

Нефтепродукты в данном случае не являются для Москвы исключением: Россия неуклонно сокращает экспорт своих товаров через порты стран Балтии (хотя это порой не выгодно самим экспортерам), стремясь максимально загрузить собственные. Мотивировка российских чиновников, по мнению Маненок, проста: незачем нам кормить чужие страны.

Это, полагает эксперт, в первую очередь политика чистой воды, особенно ставшая заметной после введения Западом санкций в отношении России из-за ее действий на Украине. Кроме того, для Москвы перенаправление белорусского экспорта в свои порты означало бы получение ими существенной прибыли.

Новое развитие тема транзита белорусских нефтепродуктов получила в августе на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Там глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров пожаловался президенту Владимиру Путину на белорусов, которые отказываются от услуг РЖД в пользу балтийской инфраструктуры. В ответ Путин предложил привязать объем поставок нефти на белорусские НПЗ к транзиту их продукции через российские порты.

Простая арифметика транзита

Беларусь вывозит получаемые на двух ее НПЗ - в Новополоцке и Мозыре - нефтепродукты в основном через латвийские порты Рига и Вентспилс, а также через литовскую Клайпеду (всего 13 млн тонн в 2016 году). Нежелание отказываться от их услуг, прежде всего, объясняется географически: от Новополоцкого НПЗ до Риги - примерно 400 км, до Санкт-Петербурга - 800 км. Соответственно двое дороже стоимость транзита.

Понимают это и в Москве. Поэтому Российские железные дороги (РЖД) объявили о готовности предоставить белорусам 50-процентную скидку на транспортировку нефтепродуктов к портам на Северо-Западе РФ. После чего стоимость транзита сравнялась, хотя до Санкт-Петербурга везти белорусский бензин по-прежнему вдвое дольше, чем до Риги.

Но и это еще не все. "РЖД - госпредприятие, поэтому они могут с позволения руководства страны дать 50-процентную скидку. Но сами российские порты и компании, работающие на рыночных условиях, не готовы предоставлять такие большие преференции", - уверена Татьяна Маненок.

Лоббисты и интересы

Кроме того, продолжает Маненок, стоимость перевалки нефтепродуктов в балтийских портах ниже, чем в российских: в портах Литвы и Латвии - 6-8 долларов за тонну, в российских портах - 12-18 долларов. Помимо этого, например в порту Санкт-Петербурга, есть проблемы с сохранностью грузов из-за не самой совершенной инфраструктуры.

Да и в суровые зимы порты на Северо-Западе России замерзают, что усложняет доставку нефтепродуктов европейским потребителям. По названным причинам покупатели белорусского бензина предпочитают приобретать его через порты стран Балтии, указывает и.о. главы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

В случае с изменением логистики экспорта белорусских нефтепродуктов, отмечает политолог Валерий Карбалевич, экономические интересы Минска не совпадают с российскими. "Политика тут, видимо, не на первом месте. Хотя российские лоббисты приводят аргументы, что союзники-белорусы кормят балтийские порты. Лоббисты пытаются вывести проблему на политический уровень, чтобы президент России надавил на белорусское руководство", - полагает Карбалевич. В то же время, заключает он, пока не будет очень сильного давления со стороны Кремля, власти в Минске будут придерживаться своей нынешней позиции в вопросе маршрутов экспорта нефтепродуктов.