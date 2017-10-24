Литовская газета Verslo žinios на этой неделе писала, что Латвии, когда будет найден инвестор для airBaltic, для заключения сделки потребуется разрешение Литвы, вернее, комитета кредиторов обанкротившегося банка "Snoras", в котором основное влияние принадлежит госкомпании Indeliu ir investiciju draudimas.

Озолиньш сообщил, что обсудил прозвучавшую в СМИ информацию с представителями airBaltic. "Литовское государство не является ни акционером, ни кредитором "airBaltic", поэтому никаких претензий со стороны Литвы быть не должно", - сказал он.

На вопрос, относится ли это и к банку Snoras, представитель Минсообщения ответил, что кредиторы airBaltic и заключенные с ними договоры - вопрос операционной деятельности самой компании.

Согласно отчету airBaltic за 2016 год, в конце прошлого года долг предприятия перед банком Snoras составлял 20,03 млн евро.

Обязательства нужно погасить в течение 10 лет начиная с 2019 года.

Ранее госсекретарь Минсообщения сообщил, что рассматриваются конкретные предложения о привлечении инвестора для airBaltic, и не исключено, что компания будет приватизирована полностью.

В настоящее время государству принадлежат около 80% акций airBaltic, а еще около 20% - опосредованно датскому предпринимателю Ларсу Тусену.