Для Латвии важно участвовать в эффективном развитии транспортных коридоров, заявили в Министерстве сообщения.

На проходящей в Москве 5-й Международной конференции по вопросам инвестиций и ценообразования на железнодорожном транспорте "Развитие международных транспортных коридоров на базе цифровой логистики и единых тарифов" Латвию представляет заместитель госсекретаря Минсообщения, руководитель транспортной рабочей группы латвийско-российской межправительственной комиссии с латвийской стороны Улдис Рейманис.

Выступая на пленарной сессии конференции, он отметил, что участие в эффективном развитии транспортных коридоров является одним из приоритетов латвийской транспортной отрасли, поэтому в Латвии непрерывно работают над улучшением транспортной инфраструктуры, оптимизацией процесса перевозок, совершенствованием законодательных актов, активным участием в процессах создания международных транспортных коридоров, расширением круга партнеров и развитием новый проектов.

Более детально о проделанном ГАО Latvijas dzelzceļš в сфере новых бизнес-проектов и интегрированных логистических решений участникам конференции рассказал вице-президент компании Эрик Шмукстс.

В конференции участвуют также специальный атташе посольства Латвии в России Анна Бацанова, руководитель отдела внешних связей Latvijas dzelzceļš Силвия Дреймане и руководитель представительства Latvijas dzelzceļš в России Лариса Иволгина.