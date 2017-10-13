Новый маршрут контейнерного поезда Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был открыт в конце сентября.

Церемония встречи первого на этом маршруте контейнерного поезда состоится на территории Rīgas universālais termināls.

В ней примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, президент LDz Эдвин Берзиньш, посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов, посол России в Латвии Евгений Лукьянов, посол Китая в Латвии Хуань Юнь, председатель правления LDz loģistika Вернер Лусис, управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш, представитель TransContainer в Латвии Раймонд Криевиньш, руководство Rīgas universālais termināls.

Первый контейнерный поезд по маршруту Урумчи-Алтынколь-Рига-Роттердам был отправлен из Урумчи в конце сентября. Из Риги в Роттердам его груз будет доставлен морем.