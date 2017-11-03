Завершившийся только в октябре летний сезон для латвийской туристической отрасли был более, чем успешным. Путёвки уходили, как горячие пирожки, о покупках last minute пришлось забыть. В предстоящем году отрасли вновь пророчат рост, в том числе за счёт новых направлений как организованного, так и индивидуального отдыха.

Самым популярным направлением летнего сезона (с апреля по октябрь) для организованных туристов из Латвии остаётся Турция, рассказывает глава туроператора TezTour Константин Пальгов, добавляя, что на втором месте по популярности Греция (острова Крит и Родос), далее следуют Болгария, Италия и Испания.

"В этом году нам помогла погода - относительно холодное лето в Латвии и практически тропическая жара в южной Европе. Этим, надо сказать, воспользовались владельцы отелей, с которыми сегодня бесполезно говорить о скидках. Все туристические зоны вокруг Средиземного моря "забиты". Туропературы были вынуждены соглашаться на предложения отельеров. Европейская индустрия, надо полагать, заработает очень хорошие деньги.

Каждый год мы делаем свои прогнозы, но ещё в начале лета даже не могли предложить, что спрос на туры в Турцию из Латвии будет настолько велик: в сентябре были вынуждены запустить дополнительный рейс. Как результат – в субботу сразу три рейса в Турцию, за неделю – шесть. Такого ажиотажа не было даже в тучные годы", - поясняет Пальгов.

По его словам, в будущем сезоне нет предпосылок для снижения спроса. "Мы полагаем, что будет уверенный рост, в пределах 15-20%. Но даже к этому надо быть готовым. Поскольку для Латвии это большой объём, необходимо договориться с авиакомпаниями, отелями, чтобы был готовый продукт, который можно будет продавать", - говорит глава туроператора, добавляя, что объективных причин для снижения цен на туры также нет. Главным образом это связано с ограниченным предложением, так как большинство европейцев предпочитает отдыхать в пределах ЕС.

Сегодня жители Латвии хотят не только отдыхать два раза в год, но и разнообразить свои путешествия. Поэтому спрос на новые направления велик. К тому же за последние годы изменились приоритеты путешественников – жители Латвии "устали" от пляжного ничегонеделания и стремятся к активному отдыху. Особенно наглядно это проявляется среди поколения Y и латышской аудитории.

Как следствие - туристические операторы вынуждены постоянно искать новые направления. Таковых в предстоящем летнем сезоне будет, по крайней мере, три, "раскрывает карты" Пальгов:

"Во-первых, это самая южная область континентальной Греции –Пелопоннес (прямые рейсы между Ригой и Патрас). Крит уже давно не справляется с наплывом тех туристов, которые по тем или иным причинам не хотят отдыхать в Турции. Пелопоннес же славится своими курортами и сетью отелей более высокого уровня, в особенности для семейного отдыха с детьми. Это прекрасная альтернатива Турции, а цены ниже, чем на Крите.

Во-вторых, это португальское побережье Алгарве (рейсы между Ригой и Фаро). Это направление должно составить конкуренцию Канарским островам, куда из Риги рейсы осуществляются только в зимний сезон. Туры в Португалию предположительно будут на 100-120 евро дешевле, чем отдых на Канарских островах.

В-третьих, Ривьера Марке (рейсы между Ригой и Анкона) – это восточное побережье "сапога", настоящая Италия – живописная череда холмов и долин. Именно через этот аэропорт также решено направлять организованных туристов на Адриатическую ривьеру, которые ранее летали из Риги через Римини. Замечу, что аэропорт Анкона до сих пор является военным, недавно здесь разрешили принимать гражданские самолеты, чем моментально воспользовались Lufthansa, Air France, Delta и KLM. С апреля сюда будут летать и самолёты airBaltic".

Все чартерные рейсы в летний сезон TezTour намерен осуществлять с airBaltic.

Как уже ранее писал портал Delfi, в зимний сезон туроператоры TezTour и Novatours будут отправлять туристов в трёх новых направлениях – на острова Мадейра (Португалия), Лансароте и Фуэртевентура (Испания), а также возобновлены полеты на курорты Шарм-эш-Шейха.