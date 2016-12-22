В январе 2017 года судоходная компания Swedish Orient Line откроет новую регулярную линию для перевозки грузов ро-ро из Вентспилса в порт Зебрюгге (Бельгия) и порт Тилбери (Великобритания), сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Вентспилсского свободного порта Инга Иевиня.

Сегодня компания официально сообщила о своих планах открыть судоходную линию между Латвией, Бельгией и Великобританией. В качестве партнера по сотрудничеству в Латвии выбран Вентспилсский порт.

Суда, которые начнут ходить по новой линии, будут обслуживаться на терминале "Noord Natie Ventspils Terminals", имеющем всю необходимую инфраструктуру и опыт обслуживания грузов ро-ро, пояснила Иевиня.

Корабли из Вентспилса в Зебрюгге станут отправляться раз в неделю, начиная со второй половины января. По новой линии можно будет перевозить трейлеры, контейнеры и другие грузы на подвижном составе.

Как сообщалось, паромный оператор Stena Line с 2017 года увеличит число рейсов в шведский порт Нюнесхамн до 12 раз в неделю, позиционируя таким образом Вентспилс, как ворота в Скандинавию.