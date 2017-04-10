Стоимость перестройки Рижского центрального вокзала в рамках проекта Rail Baltica может достичь почти 200 млн евро, сообщает ЛЕТА со ссылкой на ООО Eiropas dzelzceļa līnijas.

В конце апреля объявят конкурс на разработку проекта перестройки центрального вокзала и трансформирования насыпи и строительства нового железнодорожного моста через Даугаву и строительные работы.

"Это самый крупномасштабный строительный проект в Латвии в рамках прокладки Rail Baltica. Общие затраты составят почти 200 млн евро, а работы будут проводиться в следующие пять лет", - сказали в компании.

Как сообщалось, победителями конкурса эскизов реконструкции центрального транспортного узла стали архитектурные бюро PLH Arkitekter A/S из Дании и SIA Outofbox из Латвии.

В целом на конкурс в рамках проекта Rail Baltica было подано 15 работ. Перед авторами проектов была поставлена задача разработать эскизы застройки участка площадью 140 000 кв метров в центре Риги. К 2022 году вместо нынешнего железнодорожного узла планируется перестроить центральный вокзал и трансформировать насыпь, построить новый мост через Даугаву и сохранить при этом образ нынешнего железнодорожного моста, проложить пути по европейскому стандарту колеи, а также создать новый мультимодальный транспортный узел.