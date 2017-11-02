"Наверное, уже сейчас я могу сказать, со следующего года airBaltic будет лететь через Алматы, думаю, будет прямое соединение Рига-Алматы. В этом году мы получили новые самолёты Bombardier CS 300, и около 60 прямых рейсов связывают Латвию с другими странами", - сообщил заместитель государственного секретаря Министерства транспорта Латвии Улдис Рейманис в ходе Х международной конференции "ТрансЕвразия".

Он отметил, что Латвия придаёт большое значение международному сотрудничеству для развития евразийских перевозок. Латвия полностью открыта для соседей - Литвы, Эстонии, России, Беларуси, Казахстана и выступает за встречу в любых форматах.

"Мы всегда будем поддерживать взаимное сотрудничество", - добавил Рейманис.