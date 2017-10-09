Рижский свободный порт за девять месяцев 2017 года перевалил 25,491 млн тонн грузов - на 5,1% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Больше всего в порту перевалено сыпучих грузов - 15,975 млн тонн (на 2% больше, чем годом ранее). Генеральных грузов перевалено 5,128 млн тонн (+9,6%), наливных грузов - 4,387 млн тонн (-32,9%).

В структуре переваленных грузов по-прежнему преобладал уголь - 36,6%. Угля в Рижском порту в этом году перевалено 9,331 млн тонн (+2,5%).

Нефтепродукты составили 16,9% переваленных в порту грузов, контейнерные грузы - 12,5%, древесина - 7,8%, химические грузы - 7,3%.

В сентябре в Рижском порту перевалено 2,774 млн тонн грузов, в том числе 1,732 млн тонн сыпучих, 596,2 тысяч тонн генеральных и 445,5 тысяч тонн наливных.

В прошлом году Рижский порт перевалил 37,07 млн тонн грузов, в том числе 26,873 млн тонн - за девять месяцев.

Рижский порт по грузообороту и числу обслуженных пассажиров - крупнейший в Латвии.