В Пафосе расположен второй по величине аэропорт на Кипре. Сам город находится в юго-западной части острова Кипр, на побережье Средиземного моря, в 50 км к западу от Лимасол. История Пафоса тесно связана с именем богини красоты и любви Афродиты.

Новое направление будет открыто в предстоящий летний сезон, а именно с 27 марта 2018 года. В Риге самолет будет прилетать в 7 утра, обратно вылетать около 11 часов. Время в пути – три часа 45 минут.

Напомним, что неделей ранее Ryanair объявил о новом рейсе Рига- Жирона.