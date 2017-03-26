Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair собирается расширять базу ремонта и технического надзора за самолетами в Каунасе. Предприятие указывает, что планируется трудоустроить 50 новых работников.

Как говорится в сообщении авиакомпании, менеджер Ryanair по операциям Мик Хайки на этой неделе встретился в Каунасе с министром транспорта Рокасом Масюлисом и обсудил с ним планы развития предприятия. Предприятие уже заказало 380 новых самолетов Boeing, которые до 2024 году увеличат парк Ryanair до 600 самолетов.

Как сообщает предприятие, в этой связи понадобится дополнительная инфраструктура по технадзору за самолетами во всей Европе. Сейчас на базе авиакомпании в Каунасе работает 200 человек. На техбазах Ryanair в Европе планируется создать в общей сложности 1 тыс. новых рабочих мест.