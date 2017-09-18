В частности, отменены рейсы между Лондоном (Станстед) и Ригой. Самолет должен был прилететь в столицу Латвии в 11.05, а вылететь обратно в 11.30.

Напомним, что Ryanair на этой неделе в целом отменяет около 2000 рейсов.

Полный список отмененных рейсов можно найти на сайте Ryanair.

Правила ЕС относительно отмененных рейсов: