Компания отменяет уже раскупленные рейсы вплоть до марта следующего года, и защитники прав потребителей бессильны против этого хаоса в планировании.

Дискуссию о ситуации в Ryanair ведется даже в Еврокомиссии и Европейском парламенте, которые заявили, что в кризисной ситуации авиакомпания должна корректно общаться с пассажирами, рассматривать жалобы и выплачивать компенсации. Но ничего такого не происходит.

Несмотря на критику, Ryanair отменяет все новые рейсы. Кроме того, существуют подозрения, что этот скандал прикрывает ирландский орган по защите прав потребителей. Бельгийское правительство уже собирается подавать на Ryanair в суд за обман клиентов.