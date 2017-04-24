Tez Tour и airBaltic начинают первые в мире чартерные рейсы на CS300

"Мы запланировали на летний сезон более 200 рейсов из Риги в Италию, Грецию, Турцию и Болгарию на современном лайнере CS300. Все наши чартеры будут выполнены именно на самом современном самолёте airBaltic. Я уже насколько раз сам летал на этом новейшем самолёте, и, как пассажир, могу сказать: большой просторный и современный салон, удобные кресла и расстояния между креслами, информационные экраны с информацией о полёте делают полёт действительно лёгким и приятным. Наш выбор в пользу CS300 airBaltic был сделан в том числе и потому, что расход топлива у данного самолёта более эффективен, чем у большинства воздушных судов данного класса. Это значит, что конечная стоимость всех туров будет более конкурентной. Особенно это будет касаться дальних направлений", - рассказывает директор Tez Tour Latvija Константин Пальгов.

"Благодаря долгосрочному и успешному сотрудничеству Tez Tour Latvija и аirBaltic, прибалты каждый год могут воспользоваться преимуществом – лететь чартерными рейсами из Риги в популярные места отдыха", - добавляет исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Как сообщалось ранее, в этом году airBaltic добавила в сеть выполняемых из Риги маршрутов Абу-Даби (ОАЭ), Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Тампере (Финляндия), Катанию (Италия), Мадрид (Испания), Одессу (Украина), Казань (Россия) и Лиепаю (Латвия), а также введет два новых маршрута из Вильнюса - в Париж (Франция) и Мюнхен (Германия).