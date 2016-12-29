По его словам, этот инцидент не имеет ничего общего со случаем, произошедшим с самолетом такой же модели в сентябре, когда Bombardier Q400 NextGen из-за проблем с передним шасси совершил принудительную посадку в Рижском аэропорту.

Как сообщалось, в среду в аэропорту Rīga встречали самолет airBaltic при повышенных мерах безопасности. Перед посадкой он сделал над аэропортом несколько кругов.

Как пояснил Гавейка, компьютер не передал сигнал для выпуска шасси, и их пришлось выпускать, используя резервную систему. Теперь эти агрегаты заменены на другие. В airBaltic проводится внутреннее расследование.