У расположенного в Энгурском крае предприятия ООО Sky Port, ранее известного как ООО Tukuma Lidosta, появился новый стратегический инвестор – известный предприниматель Раймондс Кисиелс. По договоренности между акционерами большинство голосов в правлении принадлежит новому стратегическому инвестору.

Одновременно, на предприятии также сменилось правление, председателем которого 7 марта был назначен генерал полиции в отставке Юрис Рекшня, а членом правления – декан факультета Управления предпринимательской деятельностью Высшей школы бизнеса "Turība" Зане Дриньке. Свое место в правлении аэропорта сохраняет и действующий член правления Наталия Маршане.

Предприниматель, автогонщик, вице-президент Латвийской автомобильной федерации (ЛАФ) и новый совладелец аэропорта Раймондс Кисиелс уже с 1993 года активно работает в сфере транспортировки нефтяных продуктов. Частично принадлежащая Кисиелсу компания RIX Jet Riga на данный момент работает в аэропорту "Рига", как оператор по заправке авиационным топливом, обеспечивающим одну из самых современных систем топливозаправочных гидрантов самолетов в Скандинавии и единственной в странах Балтии. В свою очередь, другое предприятие Кисиелса TLL Jet Tallinn в этом году начал заниматься заправкой топливом в Таллиннском аэропорту. Кисиелсу принадлежит и предприятие Kennard Aviation Limited, которое в дальнейшем будет держателем акций аэропорта.

Кисиелс признает, что инвестиции в Тукумский аэропорт - это следующий шаг навстречу динамичному развитию в сфере авиации. Он упоминает, что на данный момент аэропорт полностью готов к работе, так как подготовлена необходимая инфраструктура, укомплектован персонал и обеспечен контроль безопасности.

Председатель Энгурской краевой думы Гундарс Важа признает, что в случае возобновления работы аэропорта самое большое преимущество получат население. Аэропорт предоставит рабочие места, заметно преувеличит доходы по сбору налогов, а также поможет увеличить поток туристов в регионе. Более широкие возможности появятся и в хозяйственной сфере региона, а также у предпринимателей.

Кисиелс в ближайшем будущем планирует приобрести еще большую часть акций аэропорта, таким образом, уменьшив долю акционера аэропорта Wings 4 Sky Group.

"Уже сейчас влияние Wings 4 Sky Group в аэропорту уменьшено, и в плавлении это предприятие представляет всего одно лицо – Наталия Маршане," - рассказывает Кисиелс.

Кисиелс признает, что Маршане имеет большой опыт в авиационной отрасли, поэтому ее представительство в составе правления закономерно. Кисиелс сообщает, что подписан договор о приобретении 47% долей, что вместе с принадлежащими Энгурской краевой думе частями капитала в размере 4, 25% составят большинство голосов в предприятии. Уже сейчас представляющие Кисиелса члены правления обеспечивают большинство голосов.

Согласно договоренности акционеров большинство голосов в правлении принадлежит новому стратегическому инвестору.

Состав нового правления свидетельствует об изменениях в составе владельцев аэропорта, однако, сделка проходит постепенно, и в Регистре предприятий все сделки будут зарегистрированы после полного перенятия работы аэропорта.

Новый председатель правления аэропорта Юрис Рекшня, почти 30 лет отработавший на руководящих должностях в структурах внутренних дел, и бывший как руководителем Государственной полиции, таки и секретарем Министерства внутренних дел, подчеркивает, что одним из приоритетов правления на данный момент является возобновление сертификата аэропорта. Если сертификат будет возобновлен, и в аэропорту будут осуществляться регулярные полеты, в здании будет обеспечено постоянное присутствие пограничного и таможенного контроля. Рекшня надеется, что фактическая работа аэропорта будет возобновлена к столетию Латвии.

10 октября прошлого года была обновлена оценка влияния аэропорта на окружающую среду. После презентации новой стратегии новых владельцев Государственное бюро по надзору за окружающей средой пришло к выводам, что деятельность аэропорта не вредит окружающей среде, поэтому работу аэропорта разрешено возобновить.

До сих пор в инфраструктуру Тукумского аэропорта были инвестированы существенные суммы средств, которых достаточно для того, чтобы начать деятельность аэропорта и обслуживание летательных аппаратов. Основной капитал предприятия составляет 4,3 миллионов евро. На данный момент совладельцами аэропорта являются дума Энгурского самоуправления (4,25%), кипрское предприятие Kennard Aviation Limited (19,99%) и ООО Wings 4 Sky Group (75,75%).