Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на пресс-конференции во вторник заявил о намерении запустить маршрут железнодорожных пассажирских перевозок Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллин. Маршрут также можно было бы продлить до Одессы.

Цель проекта "Поезд пяти столиц" - объединение железнодорожным сообщением пяти европейских столиц Киев (Украина) - Минск (Беларусь) - Вильнюс (Литва) - Рига (Латвия) - Таллин (Эстония) с перспективным продлением в Одессу для сообщения Балтийского и Черного морей.

По словам Омеляна, ширина колеи составила бы используемые на территории бывшего СССР 1520 мм, что позволило бы путешествовать, не меняя колеса поезда.

В эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee смотрят на эту идею скептически. "Я поговорил с представителями как украинских, так и белорусских железных дорог, все читали об этом в газете и никто не был подробнее осведомлен", - сказал BNS председатель правления и гендиректор Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

"Все покачали головами - можно, конечно, попробовать и посмотреть, что получится, - сказал Лайдвеэ. - Это, по-видимому, идея этого господина [Омеляна], что можно было бы устроить что-нибудь в этом роде, но этим пока никто не занимался".

"В целом мы бы это приветствовали - чем больше таких поездов, тем лучше, но если говорить о пассажирах, то проблема в скорости", - сказал Лайдвеэ.