Порталу DELFI было предоставлено эксклюзивное право на фотосъемку приземления и обслуживания в аэропорту самолета Boeing 787 Dreamliner.

Из-за морозной погоды, которая стоит в Латвии, пришлось отказаться от традиционного приема - лайнер должен был проехать через "водяные вороты", которые обеспечивают мощные водяные струи брандспойтов пожарных машин.

На Boeing 787 Dreamliner в Риге приземлились 215 пассажиров. Лайнер рассчитан на 244 посадочных мест.

Как говорится на домашней странице Uzbekistan Airways, первый самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпания получила 31 августа прошлого года. В настоящий момент в распоряжении авиакомпании два таких лайнера.