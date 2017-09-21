АО Pasažieru vilciens получило технические предложения от четырех претендентов в конкурсе на покупку новых электропоездов, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии. Срок подачи технических предложений истек 21 сентября в 14 часов.

Предложения подали испанская компания Patentes Talgo S.L (Talgo), дочернее предприятие швейцарской компании Stadler в Польше Stadler Polska Sp. z o.o., испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. и чешское предприятие Škoda vagonka a.s.

Техническое предложение не подал пятый претендент - совместное предприятие Siemens AG и Sinara Group в России "Уральские локомотивы".

По словам председателя правления PV Андриса Лубанса, с этого момента начинается важнейшая часть процедуры переговоров - оценка предложений и переговоры с претендентами. Председатель совета PV Сандис Штейнс напомнил, что новый подвижной состав жизненно необходим.

После оценки технического предложения претенденты должны будут представить финансовое предложение, а договор о покупке новых поездов планируется заключить в следующем году.

Как сообщалось, PV продолжит закупку новых электропоездов, хотя это и повлияет на баланс госбюджета. В июне правительство концептуально одобрило продолжение проекта.