В сообщении руководства говорится, что основным фактором, влияющим на деятельность компании, остается сужение рынка транзитных услуг, связанное с переориентацией нефтепродуктов из России в ее собственные порты, а также уменьшением нефтепереработки в Белоруссии. Это привело к обострению конкуренции в регионе и демпинговым ценам со стороны латвийской и литовской железных дорог.
При этом "LasRosTrans" сумело сохранить самый низкий тариф на транспортировку по трубопроводу в направлении Вентспилсского порта, говорится в сообщении.
В целом предприятие в прошлом году транспортировало 3,6 млн тонн грузов, что на 23% меньше, чем в 2015 году.
Ранее председатель совета "LasRosTrans" Роберт Киркупс в интервью агентству LЕТА выразил надежду, что в 2017 году объем работы предприятия немного вырастет.