В прошлом году оборот предприятия группы АО "Ventspils nafta" "LasRosTrans" составил 10,491 млн евро, что на 20% меньше, чем в 2015 году, а прибыль компании уменьшилась почти в три раза до 963 486 евро, свидетельствует информация "firmas.lv".

В сообщении руководства говорится, что основным фактором, влияющим на деятельность компании, остается сужение рынка транзитных услуг, связанное с переориентацией нефтепродуктов из России в ее собственные порты, а также уменьшением нефтепереработки в Белоруссии. Это привело к обострению конкуренции в регионе и демпинговым ценам со стороны латвийской и литовской железных дорог.

При этом "LasRosTrans" сумело сохранить самый низкий тариф на транспортировку по трубопроводу в направлении Вентспилсского порта, говорится в сообщении.

В целом предприятие в прошлом году транспортировало 3,6 млн тонн грузов, что на 23% меньше, чем в 2015 году.

Ранее председатель совета "LasRosTrans" Роберт Киркупс в интервью агентству LЕТА выразил надежду, что в 2017 году объем работы предприятия немного вырастет.