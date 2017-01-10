В 2016 году паромными линиями между Вентспилсским портом, Швецией и Германией воспользовались 179 967 человек, что является рекордным количеством. Также паромные линии активно использовались для перевозки грузов ро-ро, объем которых составил 2 млн тонн и тоже был рекордным.
Паромные линии Вентспилс-Нюнесхамн и Вентспилс-Травемюнде обслуживает оператор Stena Line, который с этого года увеличил число рейсов до 24 в неделю. Паромная линия в Германию перенесена из Вентспилса в Лиепаю, а шведская - из Лиепаи в Вентспилс. Также с 2017 года в Вентспилсском порту работает новый паромный оператор Swedish Orient Line, который обслуживает линии в Бельгию и Великобританию.
В 2016 году на терминалах Вентспилсского порта перевалено 18,8 млн тонн грузов, что на 3,7 млн тонн или 16,4% меньше, чем в 2015 году.