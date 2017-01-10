Количество перевезенных в Вентспилсском порту паромами грузов типа ро-ро в прошлом году по сравнению с 2015 годом выросло на 13%, а число пассажиров паромов - на 9%, сообщила представитель порта по общественным отношениям Инга Иевиня.

В 2016 году паромными линиями между Вентспилсским портом, Швецией и Германией воспользовались 179 967 человек, что является рекордным количеством. Также паромные линии активно использовались для перевозки грузов ро-ро, объем которых составил 2 млн тонн и тоже был рекордным.

Паромные линии Вентспилс-Нюнесхамн и Вентспилс-Травемюнде обслуживает оператор Stena Line, который с этого года увеличил число рейсов до 24 в неделю. Паромная линия в Германию перенесена из Вентспилса в Лиепаю, а шведская - из Лиепаи в Вентспилс. Также с 2017 года в Вентспилсском порту работает новый паромный оператор Swedish Orient Line, который обслуживает линии в Бельгию и Великобританию.

В 2016 году на терминалах Вентспилсского порта перевалено 18,8 млн тонн грузов, что на 3,7 млн тонн или 16,4% меньше, чем в 2015 году.