Пассажиры, которые используют услугу Priority Boarding, и впредь смогут пронести в салон самолета две единицы ручной клади — маленькую сумку и чемодан или сумку до 10 кг.

Одновременно авиакомпания до 25 евро снижает цену за чемодан (до 20 кг), который сдается в багаж

Как отмечают в авиакомпании, в настоящий момент около 30% пассажиров пользуются услугой Priority Bording и еще 30% - путешествует налегке, то есть с одной маленькой сумкой.

Напомним, что авиакомпания из Риги осуществляет полеты по 18 направлениям в Бельгию, Болгарию, Германию, Ирландию, Италию, Голландию, Испанию, Великобританию, а также на Кипр и Мальту.