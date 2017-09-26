Цены на билеты латвийской национальной авиакомпании airBaltic могут немного снизиться и в будущем году, сообщил в интервью агентству ЛЕТА ее исполнительный директор Мартин Гаусс.

"В этом году цены немного снизились, и мы предполагаем, что они продолжат снижаться и в следующем году, если статьи расходов особо не изменятся. Разумеется, если цены на нефть и стоимость доллара США вырастут, эти прогнозы не исполнятся. Цену определяет рынок, а не мы. Сегодня люди выбирают более дешевые предложения, и мы должны приспосабливаться к спросу", - сказал Гаусс.

На вопрос, как он оценивает инициативу по сбору подписей за то, чтобы авиакомпании не могли продавать больше билетов, чем мест в самолете, он ответил, что airBaltic не входит в число авиакомпаний, для которых это является большой проблемой.

"Да, мы тоже продаем больше билетов, чем мест, но количество случаев, когда из-за этого мы просим кого-то из пассажиров изменить планы полетов, сравнительно невелико. Конечно, такие случаи привлекают большое внимание СМИ и общественности. Мы разработали хорошую систему компенсаций, поэтому сейчас жалоб на принудительное изменение планов полетов совсем немного", - сказал Гаусс.

При этом не следует путать эти случаи со случаями отмены полетов по техническим причинам, подчеркнул он.

По его словам, на полеты не являются в среднем 4-6% пассажиров, как правило, купивших билеты по очень низкой цене.

airBaltic обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 с лишним пунктов назначения, предлагая удобные соединения маршрутов из Риги в пункты назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. airBaltic выполняет также ряд прямых полетов из Таллина и Вильнюса.