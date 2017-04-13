В авиакомпании airBaltic получили письмо от Pratt & Whitney с просьбой о дополнительной проверке двигателей вне графика производителя.

"Эти проверки не повлияют на работу airBaltic во время активного туристического сезона – летом, когда авиакомпания запускает 13 новых маршрутов и предлагает на 15% больше билетов", - пояснили на предприятии.

В airBaltic не стали комментировать причину дополнительных проверок, указав на компетентность Pratt & Whitney в этих вопросах.

Американский производитель из концерна UTC сообщил, что добавил к стандартной процедуре регулярной проверки двигателей PW1500G дополнительный контроль системы металлических топливных проводов, уточняет портал aircargonews.ru.

Bombardier, чьи реактивные самолеты серии C (CSeries) вошли в эксплуатацию в 2016 году, сообщил, что производитель двигателей передал инструкции SwissAir и airBaltic, чтобы они проверили трубки (combustions liners), подводящие топливно-воздушную сметь в камеру сгорания после 2 тысяч часов работы. "Pratt & Whitney провел установку исправленных топливопроводов в двигатели первого самолета CSeries, который мы поставим летом для Korеan Air Lines", - сообщил представитель отделения гражданских самолетов Bombardier Брайн Такер.

"Мы ожидаем, что жизнеспособность этих элементов будет большей, а контроль позволит установить, когда следует провести замену. Повышенная надежность этих узлов достаточна для бесперебойной работы в течение 6 тысяч часов", - добавил Такер.

Представитель Swiss – главного получателя CSeries, подтвердила, что ее компания строго придерживается расписания технического контроля двигателей, переданного производителем.

Следует отметить, что до сих пор не было информации о проблемах в работе двигателей PW1500G, установленных на самолетах CSeries на 110-130 пассажирских мест, в отличие от модели PW1100G, используемой в A320neo. Индийское управление авиации сообщило в феврале, что исследует технические вопросы, связанные с этим двигателем, устанавливаемым на Airbus. Такие самолеты есть у IndiGo и GoAir. Два A320neo авиакомпании GoAir были вынуждены совершить аварийную посадку в марте из-за технических проблем, а один авиалайнер IndiGo развернулся на ВПП во время старта, так как двигатели дали сбой при увеличении числа оборотов.