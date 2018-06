Nebanku kreditētājs "4finance" pagājušajā gadā Latvijā izsniedzis kredītus 56,96 miljonu eiro apmērā, intervijā pastāstīja "4finance" izpilddirektors Latvijā Gvido Endlers.

Vienlaikus viņš informēja, ka kopumā pagājušajā gadā "4finance" Latvijā izsniedzis 241,7 tūkstošus aizdevumu gandrīz 87,2 tūkstošiem cilvēku.

Grupas uzņēmums "Vivus.lv" 2017. gadā izsniedzis 56,1 tūkstoti kredītu par 27,25 miljoniem eiro, bet grupas uzņēmums "Ondo.lv" izsniedzis 94,6 tūkstošus kredītu par 26,04 miljoniem eiro.

Endlers arī atzina, ka atbilstoši operatīvajiem datiem "4finance" grupas finanšu rezultāti pērn Latvijā bija līdzīgi kā 2016.gadā. "Latvijā nav ne pieauguma, ne krituma," viņš sacīja.

Tāpat viņš prognozē, ka arī 2018. gadā Latvijā "4finance" grupas finanšu rezultātiem pieauguma nebūs. "Latvijā pieauguma nebūs, bet mums ir svarīgi noturēt savu tirgus daļu, kā arī panākt pieaugumu kredītlīnijas produktam, lai veiksmīgi konkurētu ar Latvijas bankām," teica Endlers.

Viņš pastāstīja, ka pašlaik "4finance" strādā 16 tirgos, tostarp lielākais apgrozījums ir Polijā, kur tiek radīti 25% no visa "4finance" grupas apgrozījuma, seko Spānija ar 18% īpatsvaru, Dānija - 9% un Latvija - 8%. "Ļoti aktīvi esam sākuši strādāt arī Latīņamerikas valstīs, bet tur biznesa modelis ir citādāks. Iedzīvotāju skaits tur ir liels, līdz ar to ir ļoti lielas tirgus attīstības iespējas, tomēr ir jāņem vērā vietējā specifika. Piemēram, Meksikā 80% iedzīvotāju nav bankas konta. Līdz ar to aizņemšanās lielākoties notiek finanšu punktos, tur nauda ir arī jāatdod. Es arī neslēpšu, ka Latīņamerikā mēs pagaidām ar peļņu nestrādājam. Taču mēs šo tirgu sākām apgūt salīdzinoši nesen, tādēļ tas ir normāli," sacīja Endlers.

Tāpat viņš norādīja, ka šogad grupa fokusēsies uz darbību esošajos tirgos, jo šobrīd tiek strādāts, lai grupas darbības procesos integrētu Bulgārijas "TBI Bank", kuru "4finance" iegādājās 2016.gadā. "Latvijas tirgu tas, visticamāk, neietekmēs, bet mēs domājam, kā centralizēt dažāda veida pakalpojumus - maksājumus un tamlīdzīgas lietas saistībā ar Maksājumu pakalpojumu direktīvu. Mēs centralizēti visās mūsu pārstāvētajās valstīs mēģināsim izmantot "TBI Bank" pakalpojumus, nevis katrā valstī izmantot vietējās bankas," klāstīja Endlers.

Savukārt jautāts, vai tiek domāts arī par kādas bankas iegādi Latvijā, Endlers norādīja, ka par to nav padziļināti domāts.

"4finance" akcionārs ir Luksemburgā reģistrēta sabiedrība "4finance Holding", savukārt patiesā labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Edgars Dupats, Uldis Arnicāns un Krievijas pilsone Vera Boiko.