Pašlikvidācijai virzītās AS '' ABLV Bank '' meitasuzņēmums ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ''ABLV Asset Management'', kura kopš pagājušā gada oktobra klientiem piedāvā 2. pensiju līmeņa pārvaldi, parakstījusi vienošanos ar "ABLV Bank" par turētājbankas līguma laušanu un noslēgusi līgumu ar banku "Citadele", kas turpmāk būs "ABLV Aktīvā ieguldījumu plāna" turētājbanka.

Dažu dienu laikā tiks iesniegts rīkojums par visu plāna aktīvu, tai skaitā naudas līdzekļu, pārvešanu uz banku "Citadele", informē "ABLV Bank".

"ABLV Asset Management" turpina pārvaldīt pensiju plānu kā līdzekļu pārvaldītājs, savukārt "Citadele" banka pildīs turētājbankas funkciju, kā arī veiks citus pienākumus saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu.

"ABLV Bank" vērš uzmanību, ka pensiju 2. līmeņa līdzekļi tiek turēti atsevišķi no bankas aktīviem. Bankas veic tikai turētājbankas funkciju, kā arī papildus pārbauda, vai līdzekļi tiek ieguldīti atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam.

Tiem, kuri uzkrājumu pensiju 2. līmenī uzticējuši "ABLV Asset Management", nekādas papildu darbības nav jāveic, jo turētājbankas nomaiņa notiks automātiski.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras(VSAA) preses sekretāre Iveta Daine portālam "Delfi" trešdien skaidroja, ka ''ABLV Asset Management'' un ''ABLV Bank'' ir divas dažādas juridiskas personas. Patlaban noteiktie ierobežojumi attiecas tikai uz ''ABLV Bank'', kas ir turētājbanka. VSAA pārstāve arī norādīja, ka aģentūras rīcībā nav informācijas, ka ''ABLV Asset Management'' vēlētos pārtraukt savu darbību un vairs neveikt pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu.

Kā liecina aktuālie dati, ''ABLV Asset Management'' pensiju 2. līmeņa plānu "ABLV Aktīvais ieguldījumu plāns" izmanto 798 cilvēki un plāna aktīvu kopējā vērtība lēšama 8 141 410 eiro apmērā .

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank". Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Bankas akcionāri 26. februārī izlēma par bankas pašlikvidāciju. Šim risinājumam gan vēl būs nepieciešams banku uzrauga akcepts.

"ABLV Bank" lielākie akcionāri ir Oļegs Fiļs, Ernests Bernis un Nika Berne, kam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas akciju.