Banka veikusi arī visu procentu maksājumus, informē "ABLV Bank".



Arī Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns apstiprināja, ka centrālā banka ir atguvusi "ABLV Bank" pagājušajā nedēļā izsniegtos ārkārtas likviditātes aizdevumus 297,2 miljonu eiro kopapjomā.

Aizdevuma līgumi izbeigti pirms termiņa pēc Latvijas Bankas iniciatīvas, ņemot vērā "ABLV Bank" pašlikvidācijas procesa ierosināšanu, kā rezultātā ir zudis ārkārtas likviditātes aizdevuma sākotnējais mērķis, skaidroja centrālajā bankā.



Pagājušajā nedēļā Latvijas Banka izsniedza "ABLV Bank" likviditātes aizdevumus 297.2 milj. eiro kopapjomā. Centrālās bankas aizdevums pret ķīlu bankai var tikt izsniegts gadījumos, kad tai, izmantojot standarta instrumentus, ir radušās īslaicīgas grūtības iegūt nepieciešamos naudas līdzekļus no citiem finanšu tirgus dalībniekiem. Tā ir viena no centrālo banku funkcijām - sniegt bankām īslaicīgu likviditātes atbalstu apstākļos, kad tām nav citu finanšu resursu avotu.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (

. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas , tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību , lai varētu nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu.