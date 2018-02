"ABLV Banka" Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK) trešdien ir iesniegusi pieteikumu par pašlikvidāciju. To, atsaucoties uz komisijas vadītāju Pēteri Putniņu, trešdien vēsta "LNT Ziņas".

No bankas vēl tiek gaidīts pašlikvidācijas projekts, un, kad visi dokumenti būs saņemti, banku uzraugs lems par atļauju "ABLV Bank" bankai pašlikvidēties, vai arī bankai tomēr nāksies uzsākt maksātnespējas procesu, ko vadītu valsts iecelts administrators.

Kā raidījumam "LNT Ziņas" skaidroja Pēters Putniņš, "ABLV Bank" tiks ļauts pašlikvidēties tikai tādā gadījumā, ja FKTK būs pārliecināta par kredītiestādes spēju noteiktajā termiņā simtprocentīgi izpildīt saistības pret visiem kreditoriem.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank". Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Bankas akcionāri 26. februārī izlēma par bankas pašlikvidāciju.