AS "ABLV Bank" otrdien, 6.martā, izstājusies no Latvijas Komercbanku asociācijas.

Attiecīgs lēmums pieņemts, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pieņemto lēmumu par bankas likvidācijas procesa sākumu, paziņojumā medijiem skaidro "ABLV Bank".

"ABLV Bank" Latvijas Komercbanku asociācijā darbojās vairāk nekā 20 gadus. Banka norāda, ka tā bija aktīvs asociācijas biedrs, pārstāvot banku ne tikai asociācijas padomē, bet kopā ar citu banku pārstāvjiem vadot arī vairākas asociācijas komitejas, tai skaitā Darbības atbilstības un kontroles komiteju, Stratēģiskās attīstības komiteju un citas.

Latvijas Komercbanku asociācija apvieno Latvijā strādājošās bankas, izņemot "Rietumu banku", kas no asociācijas izstājās 2016. gadā. Līdz ar to asociācijā pašlaik nedarbojas lielākais Latvijas banku nozares spēlētājs, kura darbība vērsta uz ārvalstu klientu apkalpošanu.

Kā ziņots, "ABLV Bank" 5. martā FKTK iesniedza bankas iesnieguma projektu par pašlikvidāciju.

Bankas likvidatoru amatiem virzīts zvērināts advokāts un maksātspējas administrators Elvijs Vēbers, kā arī nekustamo īpašumu ieguldījumu eksperts Andris Kovaļčuks un korporatīvo un finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs. Iesnieguma projektam pievienota informācija arī par ceturto likvidatora kandidātu, kurš vēl jāapstiprina akcionāru sapulcei.

Ja nebūs nepieciešams pieprasīt papildu dokumentus, FKTK ne ilgāk kā 30 dienu laikā, tas ir, līdz 4. aprīlim izskatīs saņemto informāciju.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank". Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.