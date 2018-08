Likvidējamās " ABLV Bank " kreditori līdz šim pieteikuši prasības vairāk nekā 1,13 miljardu eiro apmērā, kas ir 55% no kopējā apmēra, aģentūrai LETA pastāstīja bankas likvidators Elvijs Vēbers.

"Kreditoru aktivitāte ir gandrīz tāda, kādu to sākotnēji prognozējām. Protams, ka daļa pieteikšanos atliek uz pēdējo brīdi un liels darbs vēl būs jāpaveic septembrī, visticamāk, pēdējās divās nedēļās. Kopumā jau ir iesniegti kreditoru pieteikumi par vairāk nekā 1,13 miljardiem eiro. Kopumā likvidējamās bankas saistības pret kreditoriem ir 2,05 miljardi, līdz ar to pieteikti ir aptuveni 55% no kreditoru prasījumiem, ja mēs runājām absolūtos skaitļos. Paredzam, ka tuvākajās nedēļas aktivitāte būtiski pieaugs, bet mēs esam tam gatavi," teica Vēbers.

Viņš arī atzina, lai gan šobrīd grūti izteikt prognozes, visticamāk, visi kreditori līdz 18. septembrim, kad beidzas prasību pieteikšana, nepieteiksies. Viens no iemesliem ir visu nepieciešamo dokumentu apkopošana un savākšana, kā arī tas, ka klientam vai viņa oficiālajam pārstāvim visi dokumenti ir jāiesniedz personīgi, proti, ir jāierodas bankā uz vietas.

"Ņemot vērā, ka liela daļa no klientiem dzīvo un uzturas ārpus Latvijas, ir jāplāno vizītes vai jāatrod pārstāvji šeit uz vietas. Tas viss prasa laiku. Jāsaka, ka jau strādājot pie likvidācijas plāna no pirmajām dienām esam regulāri informējuši klientus par nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību, lai procesu padarītu maksimāli ērtu un efektīvu. Katrā ziņā, kā jau iepriekš teicu, esam gatavi jebkuram darba apmēram un visi kreditori, kuri būs gatavi iesniegt savus prasījumus līdz 18.septembrim, tiks pieņemti un apkalpoti," sacīja Vēbers.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka likums kreditoru pieteikšanās beigu termiņu kā tādu nenosaka, tādējādi pieteikties varēs arī pēc 18. septembra, taču tādā gadījumā kreditors kvalificēsies citai prasījumu izmaksu kārtai. "Kopumā nav nekas traģisks, ja līdz minētajam datumam nav izdevies savākt dokumentus vai atbraukt uz Rīgu. Vienīgi tad kreditors kvalificēsies citai kreditoru prasījumu izmaksu kārtai, proti, piemēram, ja cilvēkam bankā bija noguldījums, un viņš piesakās pēc 18. septembra, viņa pieteikums vairs neies uz pirmo izmaksu kārtu, bet gan uz zemāku. Dzīvē tas nozīmē, ka klients savu naudu, pēc visu dokumentu izskatīšanas un visu prasību izpildes, saņems vēlāk, nekā tad, ja būs iekļāvies izsludinātajā pieteikšanās termiņā," skaidroja Vēbers.

Jau ziņots, ka Eiropas Centrālā banka no 12. jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018. gada 26. februārī nolēma sākt bankas pašlikvidāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2018. gada 12. jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc "FinCEN" februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017. gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.