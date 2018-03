'ABLV Bank' likvidatora amata pretendents atstāj 'New Hanza Capital' valdes priekšsēdētāja amatu

Foto: Publicitātes foto

AS "New Hanza Capital" valdes priekšsēdētājs Andris Kovaļčuks atkāpjas no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas "New Hanza Capital" un tās meitas sabiedrībās ar piektdienu, 2. martu.