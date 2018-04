AS "ABLV Bank" palielinājusi tās meitassabiedrību SIA "Pillar Development" un SIA "New Hanza Centre" (iepriekš SIA "ABLV Building Complex") pamatkapitālus.

"Pillar Development" pamatkapitāls palielināts par 5,75 miljoniem eiro līdz 39,45 miljoniem eiro, bet SIA "New Hanza Centre" pamatkapitāls palielināts par 4,9 miljoniem eiro līdz 35,1 miljonam eiro, teikts "ABLV Bank" paziņojumā biržai.

"Pillar Development" pamatkapitāls palielināts ar mērķi apmaksāt jau paveiktos būvdarbus daudzfunkcionālajā kultūras centrā "Hanzas perons", kas ir bijusī Rīgas preču dzelzceļa stacija "New Hanza" teritorijā, kā arī, lai pabeigtu šīs vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas pamatbūvniecības darbus.

Arī "New Hanza Centre" pamatkapitāla palielinājums saistīts ar būvniecības darbiem "New Hanza" teritorijā — biroju ēku kompleksa būvniecību, jo nepieciešams norēķināties par sāktajiem darbiem, kā arī pabeigt pāļu urbšanas darbus.

Minētie būvniecības darbi ir būtiski, lai nepabeigtie objekti neradītu ilgtermiņa zaudējumus.

Ievērojot "ABLV Bank" akcionāru lēmumu par bankas pašlikvidāciju, bankas prioritātes pašlaik nav nekustamā īpašuma attīstīšana un pārvaldīšana, līdz ar to bankas meitasuzņēmuma "New Hanza Capital" sabiedrībā "NHC 5" ieguldījusi bankas ēkas Elizabetes ielā 21a un Elizabetes ielā 23, lai atvieglotu to turpmāko pārvaldīšanu, sadarbību ar nomniekiem, kā arī apkalpošanu. Līdz ar to "NHC 5" pamatkapitāls palielināts par 8,19 miljoniem eiro līdz 8,2 miljoniem eiro, "ABLV Bank" iegūstot tajā 98,71% kapitāldaļu.

Minētie lēmumi ir saskaņoti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Kā ziņots, ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls jeb FinCEN 13. februārī publicēja paziņojumu, rosinot noteikt sankcijas pret "ABLV Bank" - liegt bankai izmantot ASV dolāru korespondentbanku pakalpojumus un tādējādi neļaut piekļūt ASV finanšu sistēmai. Tas paralizēja bankas darbu, līdz kredītiestādes akcionāri 26. februārī izlēma par bankas pašlikvidāciju. Tam gan vēl nepieciešams Latvijas banku uzrauga akcepts.

"ABLV Bank" lielākie akcionāri ir Oļegs Fiļs, Ernests Bernis un Nika Berne, kam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% bankas akciju.

"ABLV Bank" 2017. gadā strādāja ar 51,2 miljonu eiro peļņu, liecina neauditētie dati.