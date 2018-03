"Pirmkārt, mazināsies konkurence, otrkārt, ar Latvijā noguldīto rezidentu depozītu naudu nepietiek, lai finansētu visus Latvijas izsniegtos kredītus un citus ieguldījumus Latvijas ekonomikā. Par to šobrīd vēl netiek runāts un netiek analizēts, arī tā ietekme uz ekonomiku nav izvērtēta," laikrakstam saka bankas vadības pārstāvis.

Viņš skaidro, ka "ABLV Bank" bija viens no lielākajiem kreditētājiem, un kredītportfeļa kvalitāte ir izcila. Bankas kreditēšana Latvijā ir saistāma ar vairākām nozarēm: komercīpašumu, viesnīcu attīstības, loģistikas infrastruktūras un citu nozaru finansēšana. "Šī pieredze un modelis, ka esam piesaistījuši naudu no Austrumiem un izmantojām to Latvijas ekonomikas attīstības finansēšanā, nevienu brīdi neļāva šaubīties, ka mēs esam būtiski Latvijas ekonomikas dalībnieki, esam nozīmīga Latvijas ekonomikas sastāvdaļa," saka Reinfelds.

Pēdējos gados banka attīstījusi arī tirdzniecības finansēšanas biznesu, dokumentārās operācijas, starptautisko biržas preču tirdzniecības darījumu finansēšanu, piemēram, dabas resursu vai izejvielu finansēšanu.

Vaicāts par bankas likvidācijas procesā plānotajām tālākajām darbībām attiecībā uz bankas kredītportfeli, Reinfelds skaidro, ka pirmais solis ir kredītportfeļa dabīga dzēšana. Bankai ir ievērojams uzņēmēju kredītu īpatsvars – lielākoties tie ir komerckredīti, kuru termiņš nav ilgāks par pieciem gadiem. Līdz ar to var pieņemt, ka, dabīgi dzēšot vai refinansējot šo aizdevumu citās kredītiestādēs, "ABLV Bank" būs pieejami ievērojami kredītresursi, lai norēķinātos ar kreditoriem. Kādā brīdī būs aktuālas pārrunas par kādas portfeļa daļas pārdošanu, taču katrs solis notiek savā laikā, rezumē bankas pārstāvis.

Latvijas Komercbanku asociācijas dati liecina, ka 2017. gada beigās "ABLV Bank" bija sestais lielākais kredītportfelis no Latvijā strādājošām bankām un ceturtais lielākais privātpersonu mājokļu kreditēšanas portfelis.

Atbilstoši bankas sniegtajai informācijai šogad marta sākumā kredītu apmērs bija 942,03 miljoni eiro.

"ABLV Bank" Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pašlikvidācijas projektu iesniedza 5. martā, tam vēl nepieciešams komisijas apstiprinājums.

"ABLV Bank" uzsver, ka likvidācijas pasākumu mērķis ir apmierināt visas klientu un kreditoru saistības pilnā, 100% apmērā.