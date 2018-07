Likvidējamās AS "ABLV Bank" likvidatori nozīmējuši "EY" (agrāk "Ernst & Young") par neatkarīgu konsultantu, kura uzdevums ir izveidot naudas atmazgāšanas novēršanas atbilstības prasību ievērošanas metodoloģiju bankas kreditoru līdzekļu izmaksas procesam. Starptautiska "EY" komanda arī palīdzēs šīs metodoloģijas ieviešanā un uzraudzībā, lai novērstu potenciālu naudas atmazgāšanas vai sankciju apiešanas gadījumu iespējamību kreditoru līdzekļu izmaksas gaitā.

"EY" komandā strādās starptautisku ekspertu komanda no ASV un Eiropas, kuriem ir praktiska pieredze finanšu noziegumu jautājumos ar pasaules mēroga finanšu institūcijām, it īpaši "Zini Savu Klientu" ("Know Your Customer" (KYC)), naudas atmazgāšanas novēršanas (AML), starptautisko sankciju ievērošanas (IS) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) procedūru jomās.

"ABLV" pašlikvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā vada apstiprinātā likvidatoru komanda. "EY" komandas darbu vadīs "EY" Polijas birojs.

"EY" ir iesaistīti atbilstības procesu metodoloģijas izstrādē "ABLV Bank" kopš 2018. gada maija un šī projekta ieviešanā cieši sadarbojas ar FKTK un "ABLV Bank" likvidatoriem.