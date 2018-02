Piektdien, 23. februārī, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) nedeva instrukciju atcelt krīzes situācijā nonākušajai AS "ABLV Bank" noteiktos maksājumu ierobežojumus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, "ABLV Bank" nodrošinātie līdzekļi kontā Latvijas Bankā bija 693,99 miljoni eiro, liecina "ABLV Bank" publicētie aktuālie bilances dati. Bankas piesaistīto noguldījumu apjoms 23. februārī bija 2,11 miljardi eiro.

ECB bija noteikusi termiņu, kura laikā "ABLV Bank" bija jāpierāda, ka tai ir viens miljards eiro skaidrā naudā Latvijas Bankā. Šis ir standarta lūgums grūtībās nonākušām bankām, bet "ABLV Bank" to nespēja izpildīt, atsaucoties uz ECB pārstāvi Viljamu Leliveldu, iepriekš ziņoja "LNT Ziņas sešos".

Pati "ABLV Bank" pēc lēmuma par noguldījumu nepieejamības iestāšanos pauda uzskatu, ka tā izpildījusi visas regulatora prasības, lai atjaunotu darbību, un ka četru darba dienu laikā banka likviditātes stiprināšanai akumulēja vairāk nekā 1,36 miljardus eiro, nodrošinot 86% no visiem pieprasījuma depozītiem. Bankas ieskatā tas bija pietiekami, lai atsāktu maksājumu veikšanu un izpildītu klientu pieprasījumus.

"ABLV Bank" publicētā aktuālā bilance rāda, ka 23. februārī "ABLV Bank" bija nodrošinājusi Latvijas Bankā līdzekļus 693,99 miljonu eiro apmērā (2017. gada beigās – 389,04 miljoni eiro).

Vērtspapīru apjoms 23. februārī bija 939,1 miljona eiro vērtībā (2017. gada beigās – 1,79 miljardi eiro).

Skaidrā nauda kasē 23. februārī – 12 miljoni eiro, prasības pret bankām – 80,15 miljoni eiro. Nepabeigtie darījumi ar vērtspapīru norēķiniem – 409,08 miljoni eiro.

Bankas izsniegto kredītu apjoms 23. februārī bija 963,8 miljoni eiro (2017. gada beigās – 997,76 miljoni eiro).

Līdzdalība radniecīgos un saistītos uzņēmumos – 171,37 miljoni eiro, pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi – 13,63 miljoni eiro, ieguldījumu īpašumi – 20,88 miljoni eiro, pārējie aktīvi – 6,88 miljoni eiro.

Kopējais "ABLV Bank" aktīvu apjoms 23. februārī bija 3,31 miljards eiro (2017. gada beigās – 3,69 miljoni eiro).

"ABLV Bank" saistības 23. februāri bija 2,96 miljardi eiro (2017. gada beigās – 3,33 miljardi eiro).

Tai skaitā noguldījumi 23.februārī bija 2,11 miljarda eiro apmērā (2017. gada beigās – 2,67 miljardi eiro), saistības pret Latvijas Banku TLTRO – 50 miljoni eiro, saistības pret bankām – 17,74 miljoni eiro, emitētās parastās obligācijas – 309,37 miljoni eiro, subordinētie depozīti un emitētās subordinētās obligācijas – 137,7 miljonu eiro.

"ABLV Bank" kapitāls un rezerves 23. februārī bija 353,6 miljoni eiro (2017. gada beigās – 356,98 miljoni eiro).

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai un nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Bankai pārmesta arī kukuļdošana amatpersonām. Pati banka uzsver, ka tā nekad nav devusi kukuļus un ka FinCEN ziņojumā nav ņemts vērā paveiktais naudas atmazgāšanas novēršanā.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu bankas klientiem.