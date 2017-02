"Lai gan aizvadīto finanšu gadu var raksturot kā pilnu pārsteigumiem, grūti izskaidrojamām cenu svārstībām un vēsturiskiem pavērsieniem tirgos, un kopumā ekonomikā bija vērojama izaugsmes tempu samazināšanās, "ABLV Bank" izdevās sasniegt un pārsniegt plānotos rezultātus, tajā skaitā gūstot līdz šim vēsturiski lielāko peļņu," norāda bankas pārstāvji.

Vienlaikus "ABLV Bank" pārstāvji piebilst, ka 2016. gada otrajā ceturksnī tika pabeigts darījums par bankai piederošo "VISA Europe Ltd." akciju atpakaļpārdošanu "VISA Inc.". "ABLV Bank" ieņēmumi no minēto akciju pārdošanas bija aptuveni 16,4 miljoni eiro.

Bankas pamatdarbības ienākumi pērn bija 141,9 miljonu eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar 2015. gadu ir pieaugums par 12,3%.

"ABLV Bank" aktīvi 2016. gada 31. decembrī bija 3,85 miljardi eiro, kas ir par 21,9% jeb 1,078 miljardiem eiro mazāk nekā 2015. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 4,928 miljardu eiro apmērā.

Noguldījumos bankas pagājušā gada beigās bija piesaistījusi 2,902 miljardus eiro, kas ir par 23,5% mazāk nekā 2015. gada beigās, savukārt bankas kredītportfeļa apmērs bija 1,012 miljardi eiro, kas ir pieaugums par 15,9%.

"ABLV Bank" pārstāvji atzīmē, ka 2016. gadā arvien stingrākas kļuva banku nozari regulējošās prasības. "To ieviešana prasīja daudz laika un resursu, līdz ar to kavējot biznesa attīstību. Tā kā ir mainījusies nostāja par pieļaujamo riska līmeni, banka atteicās no daļas klientu, un turpina rūpīgi izvērtēt savu klientu bāzi. Tādēļ gada laikā noguldījumu apmērs samazinājās par 23,5%, kas atbilst plānotajiem rādītājiem. Pakāpeniski samazinās norēķinu biznesa nozīme, bet vēl svarīgāku vietu ieņem biznesa projektu kreditēšana, tostarp strukturētā finansēšana ar riska kapitāla piesaisti, apgrozāmā kapitāla un tirdzniecības finansēšana, kā arī vērtspapīru emisiju organizēšana," atzīmē bankas pārstāvji.

Bankas finanšu pārskata vadības ziņojumā arī sacīts, ka līdzīgi kā citās Latvijas bankās, kas pārsvarā apkalpo ārvalstu klientus, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iniciatīvas kopš 2016. gada aprīļa "ABLV Bank" norisinājās ASV konsultantu veikta neatkarīgā pārbaude atbilstoši ASV regulējošajām prasībām, lai pilnveidotu bankas iekšējo kontroles sistēmu darbību un procesus. Pārbaudi bankā veica "Navigant Consulting, Inc.". "Tas bija viens no lielākajiem pēdējā laika projektiem mūsu bankā, kas prasīja lielu darba un finanšu ieguldījumu. Kopumā ar pārbaudes rezultātiem esam apmierināti: tika novērtētas bankas stiprās puses, un sniegtie ieteikumi ir izpildāmi bez būtiskiem ieguldījumiem tehnoloģijās un procesu izmaiņās. Pārbaudes gaitā ieguvām jaunu pieredzi par to, kā atšķiras atbilstības prasības Eiropas Savienībā un ASV," atzīst bankas vadība.

Bankas pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs 2016. gada 31. decembrī bija 12,84%, bankas kapitāla pietiekamības rādītājs bija 19,49%, bet likviditātes radītājs - 78,4%.

Tāpat vadības ziņojumā minēts, ka "ABLV Bank" meitasbankas Luksemburgā "ABLV Bank Luxembourg, S.A." aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā 2016. gada 31. decembrī sasniedza 310,2 miljonus eiro. "ABLV Bank Luxembourg" pērn sāka izsniegt klientiem maksājumu kartes - šobrīd banka izsniedz "Visa Gold" un "Visa Gold Business" kartes eiro un ASV dolāros.

2015. gadā "ABLV Bank" strādāja ar peļņu 69,039 miljonu eiro apmērā, bet bankas grupas peļņa bija 61,874 miljoni eiro.

Pēc aktīvu apmēra "ABLV Bank" ir otra lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei – uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas pamatkapitāla.