Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments nodevis atkārtotai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā baņķiera Valērija Kargina dēla Rema Kargina prasību pret AS " Reverta " par 15 000 000 eiro piedziņu no uzņēmuma, liecina publiski pieejamais AT spriedums.